1 января в Славянске зовут на факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. Новости

1 января в Славянске (Донецкая обл.) местная городская организация ВО «Свобода» и общественная организация «Сокол» устраивают традиционную факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера украинского освободительного движения Степана Бандеры. Об этом сообщает пресс-служба Славянской городской организации ВО «Свобода».

Так, в 17:00 от Соборной площади Славянска стартует торжественная факельное шествие, которое пройдет по центральной улице Славянска – ул. Шевченко к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Организаторы приглашают присоединиться к мероприятию.