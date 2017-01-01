Утренний Славянск после встречи Нового года (Фото). Новости

Славянск (Донецкая обл.) встретил Новый год, как обычно, спокойно, мирно и без фейерверков. Вот таким, немного пасмурным, город выглядел сегодня, 1 января, в 8 часов утра.

Немногочисленные прохожие, спешащие по своим делам, пустынные улицы и коммунальные работники, которые убирают последствия гуляний.

В этот раз праздновали культурно, и это с радостью отмечают собиратели мусора. По словам работников коммунального предприятия, за последние 20 лет к лучшему изменилось сознание жителей, и приятно видеть, что бутылки и мусор люди стараются оставлять в урнах.

Источник: Деловой Славянск

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