Ситуация в пунктах пропуска 1 января. Новости

Сегодня утром, 1 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки наблюдалось значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока на КПВВ.

В целом вчера, 31 декабря, через КПВВ последовало 7800 человек и 1,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 1780 человек и 358 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 2597 человек и 589 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 1406 человек и 319 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 946 человек и 250 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» –1135 человек.

Утром 1 января для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/0;

КПВВ «Марьинка» – 5/20;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»: в сторону Мариуполя проезд свободный, минимальная очередь есть на таможне «ДНР» в Еленовке. В направлении Донецка насчитывалось около 40 машин.

Милана, жительница Донецка: «В сторону Мариуполя машин нет».

Сергей, житель Донецка: «Еленовка в Мариуполь – в очереди немного машин».

Екатерина, жительница Донецка: «На Донецк – машин 40. Всех с Новым годом!».

КПВВ «Майорск»: небольшая очередь в сторону Бахмута (до переименования Артемовск), в направлении Горловки очередь минимальная. Отмечается, что движение на таможне «ДНР» в этом направлении медленное.

Руслан, житель Горловки: «В Горловку на таможне ДНР очень все медленно, в час по мерной ложке, вояки уже, видимо, отмечают».

Татьяна, жительница Горловки: «На Майорске в Горловку автоочередь 200 м, сразу дали талон. Пешая очередь в Горловку – мало под навесом!».

Лилия, жительница Енакиево: «В Украину на Майорске немного машин – 30-50».

КПВВ «Марьинка»: очередь из более 50 автомобилей ожидает проезда в сторону Донецка, в сторону Курахово насчитывается больше 100 автомобилей.

Иван, житель Донецка: «На Донецк машин примерно 50».

Наталья, жительница Донецка: «В Курахово на нулевом посту – пусто, на таможне машин 100. Пеших – человек 100».

Роман, житель Донецка: «В Украину больше 100 движется».

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