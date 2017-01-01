Доплата бойцов ВСУ на первой линии фронта составит 6 тыс. грн, – Порошенко . Новости

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военнослужащим в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом глава государства сообщил 31 декабря в ходе визита в Донецкую область.

«Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие на первой линии столкновения до 6 тыс. грн, на второй линии – до 2,4 тыс. грн», – сообщил глава государства в Мариуполе, передает «Зеркало недели».

Президент также отметил важность создания финансовых и материальных стимулов для украинских военных. Порошенко сообщил, что в 2016 году контракт с Вооруженными силами Украины заключили около 70 тысяч человек, что позволило не проводить частичную мобилизацию. «В этом году задачу укрепления обороноспособности мы решали без мобилизации. Четвертую, пятую, шестую очереди – демобилизовали; они вернулись домой, к мирной жизни, к родным и близким. Вместо же седьмой, восьмой и девятой волн заключено почти 70 тысяч контрактов с добровольцами, которые сами записались в ряды ВСУ», – отметил президент.

По его словам, только благодаря Минским договоренностям Украина выиграла время для перевода армии на профессиональную основу, для ее вооружения, довооружения и перевооружения.

Напомним, 31 декабря президент Украины Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном находился на линии разграничения. Он поздравил военнослужащих с Новым годом, открыл восстановленные мосты в Донецкой области и вручил пограничникам военное оснащение, а также проверил в действии новую уникальную систему обнаружения целей AEROS.

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