На Донетчине на «102» каждый пятый звонок в новогоднюю ночь – семейная ссора. Новости

В новогодние сутки в Единый аналитический сервисный центр полиции Донецкой области (UASC), который сейчас обслуживает Мариуполь, Краматорск, Славянск и Торецк (до переименования Дзержинск), поступило 307 сообщений, что на 34% меньше чем в предновогодние сутки. Об этом информирует отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Чаще всего люди обращались с сообщениями о семейных ссорах (61 сообщение или каждый пятый звонок).

«Это единственная позиция, по которой произошло увеличение, по остальным позициям мы видим снижение и довольно существенное. Например, количество заявлений о хулиганстве снизилось на 70%, а это говорит об эффективной превентивной работе в городах, которые мы обслуживаем», – отметила Ольга Фагаулина, начальник отдела службы «102» Управления информационного обеспечения ГУНП в Донецкой области.

Более 15% звонков на «102» носили информационный характер.

Принимали сообщения граждан в новогоднюю ночь 12 сотрудников Единого аналитического сервисного центра.

Как отмечалось ранее, в новогоднюю ночь в Донецкой области не зафиксировано ни одного тяжкого преступления.