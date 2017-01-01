На Донетчине в Новый год не совершено ни одного тяжкого преступления, – полиция. Новости

В ночь на 1 января по Донецкой области в полицию поступило 650 сообщений от жителей, 71 из которых имеют признаки уголовного правонарушения. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

«Общее количество обращений в больших городах снизилось на треть. Благодаря мощной превенции на улицах прифронтового региона не допущено ни одного убийства, избиения людей, разбойного нападения, грабежа», – констатируют в ведомстве.

Отмечается, что в новогодний период улицы Донецкой области патрулировали 175 пеших нарядов, более 30 автопатрулей, 26 групп быстрого реагирования - всего 278 нарядов полиции. Всего за правопорядком на улицах региона с 31 декабря на 1 января следили более 1500 правоохранителей.

Автодороги патрулировались работниками отдела обеспечения безопасности дорожного движения. За сутки не допущено ни одного ДТП с пострадавшими. Выявлено 103 нарушения ПДД.

Благодаря мощной превенции на улицах прифронтового региона не совершенного ни одного разбоя, факта нанесения тяжких телесных повреждений, грабежа. Единственный за новогоднюю ночь бытовой конфликт о котором сообщили из больницы, был раскрыт «по горячим следам».

Так, 1 января около 3:00 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение об оказании медицинской помощи 27-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в больницу г. Курахово с проникающим ножевым ранением. Пока пострадавший приходил в себя, полицейские установили, где он праздновал Новый год, выехали на место и задержали подозреваемого, 26-летнего жителя. Курахово, который тоже находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Орудие преступления – нож – изъято.

Полицейские Донецкой области продолжают работать в усиленном режиме.

Фото отдела коммуникаций полиции Донецкой области