Полиция подконтрольного Славянска зарегистрировала 52 убийства в неподконтрольной Горловке. Новости

В 2016 году в Славянское отделение полиции (Славянск, Донецкая обл.) поступило около 35 тыс. заявлений и сообщений от граждан, около 4,5 тыс. из которых имели признаки уголовных преступлений. По сравнению с 2015 годом заявлений стало больше на 7,1%. Об этом 30 декабря сообщил начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин в ходе итогового брифинга о работе отдела за 2016 год.

Еще одной из причин увеличения количества регистраций является тот факт, что в условиях проведения АТО за Славянским отделом полиции закреплена еще и часть неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Все преступления, которые произошли, например, в неподконтрольной Горловке, становятся на учет подразделения – в городе зарегистрированы уже 52 убийства.

Приоритетными для Славянской оперативной зоны остаются борьба с незаконным оборотом наркотиков, изъятие у граждан оружия и боеприпасов.

Так, правоохранителями было изъято около 10 кг наркотических средств, в отношении правонарушителей открыто 230 уголовных производств.

Всего в 2016 году на территории обслуживания изъято 9400 единиц вооружения, в том числе 4 автомата и 2 пулемета, 10 винтовок и 16 пистолетов, 8 гранатометов, а также гранаты, патроны и другие боеприпасы.

За 12 месяцев правоохранителями зарегистрировано 40 фактов незаконного завладения авто-мото транспорта – почти аналогичный показатель был и в 2015 году. Значительная часть из них совершается жителями города и района в нетрезвом состоянии – с целью «покататься» или продать автомобили или скутеры на запчасти. При этом Алешин отметил, что имущественных преступлений, таких, как кража, грабеж и разбой стало меньше.

Из 8-ми убийств, которые произошли в Славянской оперативной зоне, нераскрытым остается только одно.

В 2016 году задержаны 86 преступников, которые скрывались от суда и следствия. Выявлены 37 лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований, из них 9 человек арестованы.

«Подводя итог, можно сказать, что практически все задачи, поставленные перед полицией Славянска, были выполнены в полной мере. В частности, модернизированы блокпосты, которые по праву считаются надежными «северными воротами» региона, прекращена деятельность незаконных игорных заведений, которые ни один год были настоящей "головной болью" для жителей Славянска, весь личный состав прошел процесс переаттестации», – сказал Алешин.

В конце декабря на Донетчине состоялся запуск Единого аналитического сервисного центра (UASC). Реализация этого уникального проекта позволила ввести в Славянске передовую систему видеонаблюдения и обработки видеоинформации с улиц города. Так, «умные» камеры способны распознавать номер, модель, марку транспорта, устанавливать, находится ли он в розыске. Кроме того, они могут распознавать лица водителя и пассажиров автомобиля, выявлять скопления людей, оценивать плотность потока, «замечать» нетипичное движение транспорта или человека. В целом комплекс, который используется в UASC, выполняет около 700 функций.

В 2017 году при поддержке городских властей и на выполнение программы «Безопасный город» полиция Славянская планирует установить 12 таких камер, которые будут размещены на въезде в город, выдающихся транспортных «развязках» и в местах наибольшей концентрации граждан.