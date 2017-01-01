Северодонецк расширит территорию за счет строительства жилья. В том числе, для переселенцев. Главная

В 2017 году будет расширена территория Северодонецка за счет строительства жилья. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

С сентября 2014 года Северодонецк стал административным центром подконтрольной украинской власти части Луганской области. Численность населения города увеличилась из-за миграции людей из зоны боевых действий. Поэтому неоднократно поднимался вопрос жилья для переселенцев. Дома для этой цели будут в Рубежном и Северодонецке. «Уже есть четкое понимание, что для переселенцев будет 200 квартир, которые мы сделаем», – отметил губернатор.

Также планируется выделение земли под строительство индивидуальных частных домов. Это одна из причин, по которой в 2017 году будет расширена территория Северодонецка.

«Сегодня на рынок выходят компании, которые могут предложить быстро и качественно, по новым технологиям строить жилье. Это небольшие коттеджи в пределах земельного участка в 6 соток. Мы уже понимаем, где территориально мы можем строить. Идет процесс. Надеюсь, будет расширение территории города», – сказал Гарбуз.

Источник: ТК «ЛОТ»

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