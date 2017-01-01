Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно, – нацполиция. Главная

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Украине прошли 680 новогодних массовых мероприятий. В них приняли участие почти 1,1 млн человек. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Наиболее многочисленные мероприятия состоялись в следующих областях:

Днепропетровская область: в 99 мероприятиях приняли участие 700 тысяч человек;

Запорожская область: 50 тысяч человек, 48 мероприятий;

Одесская область: 43 тысячи человек, 17 мероприятий;

Тернопольская область: 38 тысяч человек, 31 мероприятие.

Общественную безопасность и порядок во время их проведения обеспечивали 7 тысяч сотрудников полиции и 1 тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Нарушений публичного порядка не допущено. На дорогах государства в новогоднюю ночь резонансные дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

По информации пресс-службы ГСЧС Украины, за прошедшие сутки подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществили 853 выезда. В течение суток зарегистрировано 250 чрезвычайных событий, во время которых было спасено 14 человек. Ликвидировано 203 пожара, спасено на пожарах 10 человек и не допущено уничтожение огнем 90 зданий и 5 единиц техники.

В течение суток пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 21 выезд, в ходе которого обнаружено, изъято и уничтожено 213 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

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