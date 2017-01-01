В 2016 году жители Луганщины выиграли 59 бизнес-грантов ПРООН на сумму более 6 млн грн. Новости

Общая сумма выданных ПРООН бизнес-грантов в Луганской области на протяжении 2016 года превысила сумму в 6 млн грн. Было выдано 59 бизнес-грантов, размер помощи составил от 10 до 200 тыс. грн, в зависимости от количества запланированных в бизнес-плане рабочих мест. Это позволило создать 178 рабочих мест. Донорами выступили правительства Великобритании, Польши, Чехии, Японии. Об этом сообщил координатор Программы восстановления и налаживания мира ПРООН Мустафа Саит-Аметов.

Одним из успешных участников этой программы помощи стала предприниматель из Северодонецка Ольга Голубовская, которая получила грант от ПРООН на развитие малого бизнеса и теперь успешно торгует замороженными продуктами.

До войны Ольга Голубовская работала в сервисном центре по обслуживанию сплит-систем и кондиционеров, организовывала их установку и монтаж. Но сейчас, по ее мнению, приоритеты у людей изменились. Большей популярностью пользуются продукты питания. «Люди сейчас больше готовы тратить деньги на еду. Поэтому и мне пришлось пересмотреть, чем заниматься и как зарабатывать. Так возникла идея по производству полуфабрикатов», – признается Ольга.

Она начала искать возможности. Участвовала в программе ПРООН. Написала бизнес-план и была удостоена гранта на развитие предпринимательства в размере около 200 тыс. грн.

Оборудование для пельменного цеха пришлось заказывать в Польше – в Украине такого не нашлось. «Теперь уже у меня небольшой пельменный цех, стабильный рабочий коллектив из трех человек, включая и меня. Делаем мы котлеты, вареники, пельмени. Теперь вся семья занимается делом: кто-то помогает, кто-то придумывает названия для изделий», – рассказывает Ольга.

Сейчас Голубовская реализует замороженные продукты через сеть розничной торговли, но уже подумывает о том, чтобы организовать свою сеть, а также дополнить продукцию блинчиками, голубцами и фаршированным перцем.

«Конкуренции не боюсь. Конечно, мне поначалу было очень страшно, и даже тогда, когда уже подписали бизнес-план, договор и деньги пришли. Ведь всегда волнуешься, а что же дальше? Получится ли? И потом, все же надо вносить и свои средства, рисковать. Но эти усилия стоят того», – утверждает предприниматель.

Источник: Восточное партнерство