Как луганчанин в Виннице льет буржуйки для Донбасса (Фото). Новости

В Луганске Дмитрий Акишин имел предприятие по изготовлению чугунных деталей. Тем же делом продолжил заниматься, когда с началом войны переехал в Винницу.

Кроме того, Дмитрий стал волонтером – производит буржуйки для бойцов АТО и жителей Донбасса.

«Здесь есть варочная поверхность, на ней можно приготовить пищу», – поясняет предприниматель.

Буржуйки делают двух типов: для гражданского населения и для военных. Чтобы поднять боевой дух армейцам, на печки украшают украинским трезубцем.

Особенность данных буржуек, что в летнее время их можно разобрать и сложить в пакет.

Главный технолог Андрей Герасименко говорит, что эти буржуйки хорошо подходят для обогрева блиндажей. «Данная буржуйка обладает высоким КПД (коэффициентом полезного действия), т.к. у чугуна теплопроводность выше, чем у традиционного материала по изготовлению таких печек. Кроме того мы на боковые стены установили ребра, которые также повышают теплоотдачу», – подчеркивает Герасименко.

За этот год волонтеры отправили на фронт более 400 таких печей. «В день мы заливаем около 10-15 буржуек, которые потом собираем и отсылаем в зону АТО», – говорит литейщик Руслан Якоб.

Следующую же партию планируют отправить на восток после новогодних праздников. Предприятие в следующем году хочет перебить свой собственный рекорд и изготовить не менее 600 печек с трезубом.

По материалам ТК «5 канал»

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