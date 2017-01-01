Как луганчанин в Виннице льет буржуйки для Донбасса (Фото). Новости

В Луганске Дмитрий Акишин имел предприятие по изготовлению чугунных деталей. Тем же делом продолжил заниматься, когда с началом войны переехал в Винницу.
Кроме того, Дмитрий стал волонтером – производит буржуйки для бойцов АТО и жителей Донбасса.
«Здесь есть варочная поверхность, на ней можно приготовить пищу», – поясняет предприниматель.
Буржуйки делают двух типов: для гражданского населения и для военных. Чтобы поднять боевой дух армейцам, на печки украшают украинским трезубцем.
Особенность данных буржуек, что в летнее время их можно разобрать и сложить в пакет.
Главный технолог Андрей Герасименко говорит, что эти буржуйки хорошо подходят для обогрева блиндажей. «Данная буржуйка обладает высоким КПД (коэффициентом полезного действия), т.к. у чугуна теплопроводность выше, чем у традиционного материала по изготовлению таких печек. Кроме того мы на боковые стены установили ребра, которые также повышают теплоотдачу», – подчеркивает Герасименко.
За этот год волонтеры отправили на фронт более 400 таких печей. «В день мы заливаем около 10-15 буржуек, которые потом собираем и отсылаем в зону АТО», – говорит литейщик Руслан Якоб.
Следующую же партию планируют отправить на восток после новогодних праздников. Предприятие в следующем году хочет перебить свой собственный рекорд и изготовить не менее 600 печек с трезубом.
По материалам ТК «5 канал»
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