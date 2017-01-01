О чем писали Деду Морозу дети Мариуполя (Фото). Новости

Юные жители Мариуполя имели возможность до Нового года принести свои письма-желания Деду Морозу в его резиденцию, расположенную на Театральной площади. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Дети загадывали разные желания: от конструктора до куклы, от планшетника до роликов, от сладостей до одежды. Самые осторожные ребята просили Деда Мороза оставлять подарок возле дверного звонка, а некоторые обещали ему оставить под елкой печенье.

Например, в первую очередь, Аня и Ваня с Новым годом поздравили Деда Мороза: «Ваня желает тебе счастья, здоровья и долгих лет. Аня желает тебе варежки потеплее. Хочу, чтоб все так и осталось, чтобы никто не уходил, а те, кто приходят – оставались. А Ваня хочет много-много здоровья маме, папе, братику, сестричке и племяшкам и всем моим знакомым. И мандаринок!»

Другие к Дедушке Морозу обращались более требовательно: «Я была послушной и по этой веской причине, Дедушка, ты просто обязан принести мне конструктор, барби, а сестричке Тане – пианино. С уважением, Настя».

«Здравствуй, Дедушка Мороз, я был хорошим мальчиком. Я хочу, чтобы ты подарил мне, пожалуйста, два подарка. Я тебя очень жду. Целую, пока», – Данил.

«Ой, Дедушка Мороз, а еще про конфеты не забудь!», – просит маленький Андрюша, перечисляя через запятую свои самые заветные желания в письме новогоднему волшебнику.

Больше всего Деду Морозу понравилось читать письмо 9-летнего Руслана: «Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе, ученик 4-Б класса школы №10. Поздравляю тебя с наступающим Новым 2017 годом. Желаю, чтобы во всей Украине и на всей земле был мир, чтобы все любили, были счастливы и здоровы. Всем любви, семейного благополучия. Буду рад любому подарку».