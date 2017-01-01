В Лисичанске отказались ставить на квартирный учет детей-сирот с неподконтрольной территории, – прокуратура . Главная

В деятельности чиновников Лисичанского городского совета (Луганская обл.) выявлены факты нарушения конституционных прав детей на обеспечение жильем. В частности, речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, перемещенных с временно неподконтрольной территории (НКТ). Об этом сообщает Лисичанская местная прокуратура.

Установлено, что в 2015 – 2016 годах Служба по делам детей Лисичанского городского совета неоднократно обращалась к исполнительным органам Лисичанского городского совета с ходатайством о постановке на внеочередной квартирный учет детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые переместились с НКТ, и которые в соответствии с положениями постановления Кабинета Министров Украины, находятся на первичном учете в этой службе.

Исполком горсовета и комиссия по жилищным вопросам в удовлетворении ходатайств Службе по делам детей отказали, в связи с чем дети-переселенцы на внеочередной квартирный учет поставлены не были.

Не согласившись с такой позицией и несмотря на отсутствие урегулирования указанного вопроса на законодательном уровне, Лисичанской местной прокуратурой после изучения и анализа национального и международного законодательства приняты меры представительского характера по защите прав детей-переселенцев.

На сегодня Лисичанским городским судом из двух заявленных прокуратурой исков по защите прав детей-переселенцев рассмотрен и удовлетворен один, рассмотрение другого иска продолжается.