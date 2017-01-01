В 2016 году ОСМД с помощью «теплых» кредитов утеплялись активнее в разы. Новости

В 2016 году в Украине ОСМД (общество совладельцев многоквартирных домов) начали сознательно принимать решения по комплексному утеплению домов и привлекать на это значительные суммы средств. Как сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, об этом свидетельствуют результаты мониторинга правительственной программы по энергоэффективности.

«В этом году одновременно в 2-3 раза увеличилось и количество ОСМД, которые обратились за правительственной помощью на утепление жилья, и суммы средств, привлеченные ими на энергомодернизацию. Так, если в 2015 году реализовано 194 проекта по повышению энергоэффективности многоквартирных домов, то в 2016 году уже в 2,2 раза больше – 422 проекта. В 2015 году на эти цели ОСМД привлекли 16,5 млн грн кредитных средств, а в 2016 году в 3,6 раза больше – 59,4 млн грн. В общем, за два года в утепление многоэтажек инвестировано 75,9 млн грн средств ОСМД-участников программы», – сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и добавил, что государство, со своей стороны, за 2015-2016 годы возместила этим ОСМД 28,4 млн грн.

«Важно и то, что средняя стоимость энергоэффективного проекта, реализованного ОСМД в этом году, возросла в 1,7 раза: с 85 тыс. грн до 141 тыс. гривен», – подчеркнул Савчук.

Он констатировал, что все эти данные – яркое отражение того, что ОСМД наконец на собственном опыте осознали все преимущества от участия в программе «теплых» кредитов:

ОСМД убедились в том, что государство выполняет свое обязательство и осуществляет возмещение почти половины расходов на утепление;

они поняли, что благодаря комплексу энергоэффективных мероприятий можно вдвое уменьшить расходы на коммунальные услуги;

благодаря действующим в регионах местным программам по энергоэффективности ОСМД могут получать, кроме государственной компенсации в размере 40-70%, еще и местную финансовую помощь;

условия проживания становятся более комфортными и стоимость жилья в термомодернизований многоэтажке растет минимум на 25%.

В результате в 2016 году некоторые ОСМД по нескольку раз приобщались к программе «теплых» кредитов и проводили комплексные мероприятия по энергомодернизации.

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