В Соледаре в кабинетах штаба СЦКК открылась галерея детских напутствий воинам АТО (Фото). Новости

В Соледаре (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) в помещении штаба Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) с 29 декабря работает художественная галерея детского рисунка. В ней представлены несколько сотен работ юных художников в возрасте от 5 до 19 лет, в частности, из Ирпеня, Львова, Киева, Чернигова, Черкасс и других мест Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В пресс-центре акцентируют, что в зоне проведения АТО это первое подобное мероприятие.

«Каждый шедевр, будь то рисунок или письмо, несет в себе огромный заряд позитива и света. Вдохновляет и поддерживает бойцов, которые выполняют свои обязанности в районе проведения антитеррористической операции. Шедевры, написанные маслом, акварелью, фломастерами или просто карандашом, выставлены в коридорах и залах штаба», – отметил пресс-офицер СЦКК Тарас Грень.

Он напомнил, что традиция поддерживать своим творчеством защитников Украины начинается с самого начала АТО, однако собрать такое количество рисунков и создать из них галерею удалось впервые.

«Первая всеукраинская художественная галерея детского рисунка для воинов АТО работает на постоянной основе. Для участия в экспозиции принимаются все рисунки, и письма. Главное требование – искренность чувств к воинам Вооруженных Сил Украины. Итак, приглашаются все желающие принять участие в художественной галерее», – резюмировал Грень.