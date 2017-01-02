За год украинцы скупились в зарубежных интернет-магазинах на $ 400 млн. Новости

Ежедневно в Украину заходит 30 – 40 тысяч посылок с товарами, приобретенными через китайский интернет-магазин AliExpress. Их средняя стоимость – $ 13–14, вес до 150 г. В денежном выражении суммы, которые украинцы перевели на счета иностранных онлайн-торговцев, за год выросли на 15–20 % и достигли $ 350–400 млн, передает «Новое время».

Однако украинцы выбирают для шопинга заграничные интернет-магазины не только из-за цены. Еще одним фактором стало более высокое качество продукции.

Дополнительным стимулом для отечественных онлайн-шоперов стало проникновение Интернета и запуск сетей 3G, что позволило пользователям заказывать товары с мобильных устройств.

В этой связи в конце осени отечественная Ассоциация предприятий интернет-торговли (АПИТУ) предложила снизить с 150 до 22 евро лимит на беспошлинный ввоз товаров. Эта мера якобы должна была остановить приграничных «челноков», но в первую очередь она коснулась бы покупок, сделанных на зарубежных сайтах.