Киссинджер предложит Трампу игнорировать Крым, но оставить Украине Донбасс, – СМИ. Новости

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разработает для Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией, а также предложит компромисс по украинскому вопросу. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на издание Bild и европейские спецслужбы.

В статье Bild говорится, что Киссинджер считает нормализацию отношений с Россией правильным шагом, особенно на фоне усиления Китая. Политик может стать посредником между Путиным и Трампом, поскольку он опытный переговорщик, кроме того неоднократно встречался с российским президентом. Со ссылкой на данные спецслужб, Bild сообщает, что избранный президент США по совету Киссинджера стремится снять санкции с США со стороны РФ. Также экс-госсекретарь порекомендовал Трампу уступить России сферу влияния на территории бывшего СССР.

Что касается украинского вопроса, то, по данным таблоида, России предложат гарантировать безопасность на Донбассе, в ответ на это Запад перестанет «возмущаться» из-за Крыма. Полуостров официально не признают частью России, но крымский вопрос перестанет быть проблемой в отношениях с США.

Ранее, в одном из интервью, Киссинджер также высказался о судьбе Украины. На вопрос журналиста, «вы бы уступили России Украину, чтобы получить максимальное сотрудничество Москвы на Ближнем Востоке?», Киссинджер ответил так: «Нет. Я предпочитаю независимую Украину, вне военных блоков. Если от Украины отделить две области Донбасса, она гарантировано станет постоянно враждебной по отношению к России. Украина тогда останется под властью своей западной части. Решение в том, чтобы дать этим областям Донбасса автономию и право голоса в военных вопросах. Но в остальном оставить их под управлением Украины».

Позицию Киссинджера, о размене Крыма на Донбасс, и аналогичную точку зрения украинского бизнесмена Виктора Пинчука прокомментировала Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. «При всем уважении к выдающемуся дипломатическому прошлому Генри Киссинджера, как и при всем уважении к В. Пинчука, я не считаю эти идеи реалистичными. Они учли интересы США и РФ, Трампа и Путина, но забыли о ключевом – о позиции украинского народа. А народ не собирается капитулировать и отказываться от евроатлантической интеграции, чтобы успокоить Европу и РФ. Нас и не таким пугали последние 3 года, но не остановили. И, наконец, должен же хоть кто-то напоминать старой богатой Европе о принципах. А сегодня европейские принципы защищают украинские ребята на Донбассе. Именно они, а не кто-либо другой, отстаивают сегодня выбор 42-мильонной страны, наш путь в НАТО и ЕС», – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

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