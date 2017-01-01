Всеукраинская ассоциация переселенцев: о жилье, трудоустройстве и новом учете ВПЛ. Главная

Внутренние переселенцы появились в Украине больше 2,5 лет назад. По данным на 26 декабря 2016 года, в результате конфликта на востоке в Украине зарегистрировано более 1,7 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). И это – только люди, имеющие справку переселенца.

По данным Киевского международного института социологии, почти половина опрошенных ВПЛ возвращаться на прежнее место проживания не намерены. Намерены вернуться лишь 36% респондентов.

О том, с какими проблемами сталкиваются переселенцы, как им помогает решить государство, в эфире радиостанции «Голос Столицы» рассказал председатель Общественного объединения «Всеукраинская ассоциация переселенцев» Руслан Калинин.

– Какое количество вынужденных переселенцев на данный момент в Украине – по вашим данным?

– Где-то 1,7 миллиона переселенцев, но не каждый регистрируется в управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Есть так называемое явление «пенсионный туризм», и не все переселенцы и проживают на этой территории. Плюс-минус это вполне объективная цифра.

– Люди жалуются на сложную процедуру оформления документов для получения статуса переселенца. Вы согласны с их претензиями?

– Проблема состоит в том, что у нас в стране, как во всех органах УТСЗН, бюрократия, и пять человек носят одну и ту же бумажку. Соответственно, это очень большие очереди. Если это крупные города: Киев, Днепропетровск, то эти очереди могут быть в 20-40 человек, а если это такие города, как Северодонецк, то очереди могут быть больше тысячи человек, и даже иногда приходится получать талончик.

Я лично был в этих очередях, люди ужасно недовольны, один человек обслуживает – и жалко даже этого работника. На какие-то минимальные зарплаты они сидят с утра до вечера, и это большой поток людей.

Но с другой стороны, не все хотят оформлять справку переселенца. Они знают, что очереди и не стоит тратить время, с другой стороны, боятся, что кого-то заберут в армию или что-то в этом роде.

– Что дает справка переселенца?

– Во-первых, она нужна для того, чтобы получать социальную помощь в размере 442 грн на одного работающего человека и 884 грн на ребенка либо пенсионера.

Во вторую очередь, она нужна для оформления пенсий. То есть если пенсионер выехал с неподконтрольной территории, то для начала ему нужно пойти в УТСЗН, получить эту справку, после этого уже обращаться в управление «Ощадбанка» и оформлять себе пенсию.

Также эта справка нужна для того, чтобы тебе оказали бесплатную медицинскую помощь, при поступлении в институт, при оформлении ребенка в садик.

То есть без этой справки прожить можно, но тем не менее, мы сталкиваемся с тем, что она нужна.

– Какие нужны документы, чтобы тебе была выдана справка?

– Здесь не та проблема, что нужно собрать много документов. Просто нужно отстоять эти очереди и тебя обслуживает только один человек. И так как пенсионеров особенно много, их больше миллиона, поэтому просто УТСЗН не справляется с такой нагрузкой. Раньше, три года назад, этого всего не было, поэтому посадили одного работника, на которого возложили эту функцию, и ему достаточно сложно.

В первую очередь с начала конфликта нужно было разработать единый реестр переселенцев в электронном виде, где есть вся информация о переселенцах, и если переселенец переехал с одного места жительства в другое, то, скажем, в один клик можно его переместить. В нашем же случае, если переселенец вдруг переехал с одного места жительства в другое, и я не говорю о разных городах, я говорю о разных районах одного города, то больше недели занимает получение этой справки, я лично проходил это все.

– Чтобы изменилась эта ситуация, нужно вносить изменения в законодательство?

– Нет, нужно просто наконец-то ввести электронный реестр переселенцев. И кроме того, на этот реестр выделены международные гранты, этот реестр вроде бы уже разработан, но уже около года нам обещают, что он работает в тестовом режиме, и до сих пор его никак не запустят.

– Кто ответственный за эти задержки?

– Ответственно Минсоцполитики. 1 ноября мы проводили панельную дискуссию, где приглашали профильного министра, он обещал, что в декабре реестр уже будет запущен.

– В бюджете Украины на 2017 год заложили 3,2 млрд грн на поддержку программы помощи переселенцам в городах. Что это за программа?

– Я знаю о том, что иногда с местными властями проще договориться, с чиновниками низшего ранга, чем с руководителями министерств. Эта программа – выделение средств в местные бюджеты для решения на местах уже проблем переселенцев. Такие программы приняты в Луганской области, в Донецкой области, по другим областям, к сожалению, ситуация хуже. И вот наша организация присоединилась к разработке такой программы для Киевской области. Мы встречались с руководителем ОГА и вместе решили разработать эту программу помощи.

Вот в Донецкой области деньги активно осваиваются и там есть ряд программ и по строительству жилья, но более эффективны программы международных доноров. В той же Донецкой области сейчас запущен ряд программ по предоставлению жилья от международного донора ЕС, но здесь есть проблема с законодательством. То есть даже если построить жилье для переселенцев, то законодательно мы это жилье не можем передать. И к нам обратились за помощью, наши юристы над этим уже работают, разрабатываем такой законопроект, который планируем ввести в ВР в начале 2017 года, по специальной процедуре передачи такого жилья для переселенцев. Есть местная громада, есть люди, которые стоят в очереди, соответственно, это жилье должно передаваться тем людям. Если переселенцы станут в очередь, то они будут достаточно далеко и это жилье вообще не получат – или получат очень нескоро.

– А что касается государственных программ?

– Я как таковых государственных программ, особенно по решению вопроса жилья, в общем-то не видел. По крайней мере, ни я, ни члены нашей ассоциации, переселенцы, на себе не ощутили действия ни одной программы. Я говорил ранее, что нам нужно запустить электронный реестр переселенцев, где будет вся информация о переселенцах. Без общей картины сложно решать проблему комплексно. Это самый первый шаг, который делали все страны, у которых были похожие конфликты.

– В общественных организациях обсуждалось предложение. Согласно этому проекту, государству юридически переходит квартира или дом, находящиеся на неподконтрольных территориях, а взамен оно дает социальное жилье – платить аренду за него не нужно, но и в собственность живущих новое место жительства не переходит. Вы поддерживаете такое предложение?

– Может быть, программа и хорошая, но мы не видим реальных механизмов осуществления. Четких механизмов, как это будет проходить, пока не разработано, и в эти программы я особо не верю. У нас в стране нет понимания, что такое социальное жилье, то есть сколько квадратных метров должно быть на человека. Абсолютно нет никаких программ по строительству такого жилья, поэтому в эту инициативу мне абсолютно не верится.

Пока это на уровне идеи, и мы со своей стороны предлагаем другие идеи. Есть прослойка переселенцев, которые готовы брать кредиты, покупать жилье на тех территориях, где они сейчас находятся, и постоянно там осваиваться, стать постоянными членами этой громады, но чтобы это были кредиты под реальную кредитную ставку. Это от 3% до 6%, максимум до 8%.

С другой стороны, мы работаем с рядом инициативных групп, которые готовы купить землю под постройку жилья и дальше уже ищут доноров, которые смогут им построить жилье. Покупка земли обойдется где-то в 20% от общей стоимости жилья. То есть я верю в такие вот проекты, где переселенцы все-таки вкладывают небольшие деньги или берут кредиты. Допустим, есть такая инициатива – некоторые мэры городов готовы предоставить землю бесплатно, под застройку жилья. Ряд переселенцев готовы дать какие-то 10-20% или взять кредиты на жилье. И должен выступить донор, который построит это жилье.

– Насколько трудно найти работу переселенцам?

– Проблема безработицы, конечно, существует. Как в стране для каждого украинца, так и для переселенцев. Необходимо обеспечить каждого переселенца достойной работой, и наша ассоциация совместно с центром занятости запустила совместный проект «Достойная работа каждому». В рамках этого проекта уже в этом году в трех городах мы провели большие ярмарки вакансий для переселенцев. Ярмарки прошли в Краматорске, Днепропетровске, Днепре и Харькове, было представлено 9000 вакансий, около 1500 переселенцев посетили эти ярмарки и около 500 устроились на работу. Фактически каждый третий переселенец устроился на работу.

– Работодателей как-то мотивируете, чтобы они брали на работу именно переселенцев?

– С одной стороны, люди Донбасса достаточно работоспособные. Я всю жизнь прожил в Донецке и знаю, что для них практически не существовало праздников, выходных, они готовы были работать и постоянно зарабатывать деньги. Поэтому работодатели это знают и охотно берут переселенцев рабочих специальностей.

Есть такая инициатива от государства, стимулировать работодателей, которые берут переселенцев на работу, однако эти механизмы у нас в стране не до конца работают из-за того, что есть большой теневой оборот средств. Также ряд международных организаций запустили несколько проектов, они готовы даже компенсировать работодателю зарплату за то, что он возьмет переселенца. Компенсировать в течение какого-то времени, до года.

– Почему почти половина опрошенных внутренне перемещенных украинцев возвращаться в прежнее место проживания не намерены?

– Георгий Тука называл примерно те же цифры, около 80% уже не собираются возвращаться обратно. С одной стороны, люди, проживающие здесь на протяжении 2,5 лет, немножко ментально уже другие, чем те, которые остались на той территории. Они общаются со своими знакомыми, родственниками, по телефону, и понимают, что уже немного отличаются в проукраинскую позицию.

С другой стороны, все понимают, что конфликт не решится в ближайшие полгода-год, и непонятно, сколько он может тянуться. Жить надо сейчас. Сейчас надо строить свой быт. Поэтому сейчас они задумываются о покупке жилья, о трудоустройстве уже на постоянную, серьезную работу, и им намного сложнее будет потом уехать. Они настроены уже здесь жить, стать полноценными членами громады, иметь право голоса.

– Среди переселенцев говорят, что пограничники будут сообщать в Минсоцполитики о поездке переселенцев за границу и на неподконтрольные территории. Для чего это будет происходить и будет ли влиять на выплаты?

– Да, это влияет на выплаты. По новой процедуре переселенцы должны, если выехали на неподконтрольную территорию, не позже чем через 60 дней вернуться обратно, либо вообще на ту территорию не выезжать. Эти данные пограничников действительно сообщаются в управление труда и социальной защиты, таким образом, если больше 60 дней переселенец находится на той территории, то его могут лишить всех выплат.

А если мы говорим о социальных выплатах, а не пенсиях, то там если лишают, то лишают выплат навсегда. Скажем так: эти бюрократические механизмы мы не поддерживаем, мы не понимаем, зачем они были разработаны, но они есть.

Фото: REUTERS Gleb Garanich