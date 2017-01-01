Факельное шествие в Славянске на честь Бандеры (Фото). Новости

Сегодня, 1 января, в Славянске состоялось факельное шествие, посвященное 108-й годовщине со дня рождения идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры. Организатором выступила партия «Свобода» и движение «Сокол».

Сотни жителей прошли по улице к памятнику украинскому поэту, где состоялся короткий митинг, на котором вспомнили о всех борцах за независимость Украины, и за тех, кто на фронтах отстаивает свободу Украины. Во время шествия звучали лозунги и речевки. Инцидентов не зарегистрировано.

Источник: Деловой Славянск