Факельное шествие в Славянске на честь Бандеры (Фото). Новости

Факельное шествие в Славянске на честь Бандеры (Фото)

01.01.17 19:39 slavdelo.dn.ua Новости 11

Факельное шествие в Славянске на честь Бандеры (Фото)

Сегодня, 1 января, в Славянске состоялось факельное шествие, посвященное 108-й годовщине со дня рождения идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры. Организатором выступила партия «Свобода» и движение «Сокол».

Сотни жителей прошли по улице к памятнику украинскому поэту, где состоялся короткий митинг, на котором вспомнили о всех борцах за независимость Украины, и за тех, кто на фронтах отстаивает свободу Украины. Во время шествия звучали лозунги и речевки. Инцидентов не зарегистрировано.

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Источник: Деловой Славянск

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