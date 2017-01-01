Переселенка с тремя детьми: Мне позвонили из собеса и «подарили» подарок – лишили соцвыплат. Новости

Переселенку из Донецка, самой воспитывающую троих усыновленных детей, управление социальной защиты лишило соцвыплат и требует вернуть 20,1 тыс. грн как переплату по помощи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама переселенка Алена Яковлева, которая сейчас живет в Киеве с детьми.

«Вчера (29 декабря, – прим.) мне позвонили из собеса и "подарили" подарок, лишили соцвыплат, как маму-одиночку и еще заставляют вернуть переплату в размере 20100,00 грн.

Сказать, что чем-то удивили, так наверное нет. Не понятно, зачем только называть помощь от государства "выплаты матерям-одиночкам", а потом не только их забирать, но и еще требовать вернуть.

Я одна воспитываю троих детей, я не только не видела в глаза их пап, но и как мамы выглядят тоже не знаю, я забрала их из приюта накануне войны, бежала из Донецка в Киев, в надежде найти защиту и покой, уверенность в лучшую жизнь. Но вы все считаете по-другому. По вашему, господа Петро Порошенко, Владимир Гройсман, Павел Розенко, и Андрей Рева, мои дети не хотят расти, развиваться, одеваться-обуваться и кушать? Судя по всему, они и болеть не должны, да?

Мне еще очень интересно, насколько громко вы все смеетесь над всеми нами устанавливая такие соцвыплаты или вы считаете, что «и этого много».

Спасибо моим работодателям, которые помогают – они ведь из Донецка и понимают каково это жить в чужом городе, воспитывать одной троих детей… Я переживу это. Я справлюсь. Мне жаль тех, кому, как и мне поступили "звонки счастья" и они сам на сам останутся со своими проблемами. Так не поступают ни в одной цивилизованной и развитой стране. Бог вам всем судья».

Отметим, 39-летняя Алена воспитывает Вику, Толика и Дарину. В Донецке семья оставила большой частный дом, в Киеве снимают квартиру.

Дарину Алена удочерила первой в 2012 году, девочке шел четвертый год. За несколько месяцев до первых обстрелов на Донбассе Алена успела усыновить еще Вику в 5 лет и Толика (7 лет), которые являются родными братом с сестрой. Все дети из проблемных семей с трудной судьбой. Дарине еще в приюте врачи поставили пугающие диагнозы: умственная отсталость, задержка и дефекты речи. У Вики было паралитическое косоглазие, дистрофия (в возрасте пяти лет Вика весила 11 кг), а биологический отец-алкоголик спилил напильником девочке зубы. Толика он жестоко избивал за малейшую провинность. Алена потратила много сил, чтобы восстановить здоровье детей. Сегодня ее дочери и сын живут полноценной жизнью, занимаются искусством, побеждают на различных творческих конкурсах.

Фото: Facebook / Алена Яковлева