Новый глава ОБСЕ едет в Мариуполь. Новости

С 1 января пост председателя ОБСЕ займет глава МИД Австрии Себастьян Курц. Первой его поездкой в роли главы ОБСЕ будет на Донбасс – на 3 и 4 января запланирован его визит в Мариуполь (Донецкая обл.). Об этом сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве, передает «DW».

В МИД Австрии пояснили, что Себастьян Курц планирует незамедлительно посетить юго-восток Украины, чтобы составить представление о происходящем в регионе.

«Блоковое мышление – вновь на подъеме. В непростые времена, подобно этим, ОБСЕ как раз и следует играть центральную роль», – отметил в этой связи Курц.

Австрия в роли нового председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ставит перед собой три ключевые цели: урегулирование существующих конфликтов, восстановление доверия между государствами и борьбу с радикализмом, который ставит под угрозу безопасность целого ряда стран.

Накануне австрийский министр высказался за постепенное снятие санкций ЕС против России. Он подчеркнул, что в отношениях с РФ необходимо изменить установившуюся тенденцию и «на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций».

Ранее ОБСЕ направила около 700 наблюдателей на Донбасс для контроля за установленным 24 декабря «режимом прекращения огня». Он был введен на период праздников по рекомендации Трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины,в которую входят представители ОБСЕ, Москвы и Киева.