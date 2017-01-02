План Пинчука: Донбасс в обмен на Крым. Новости

После президентских выборов в США, на которых победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп, целый ряд влиятельных американских юристов и политологов озвучили свои варианты, какой должна быть политика администрации Трампа в отношении конфликта на Востоке Украины, пишет «Страна.UA».

Речь идет, в частности, о трехступенчатой программе разрешения конфликта в Украине, предложенную четырьмя влиятельными американскими юристами в авторитетном издании The National Interest, а также концепцию бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, в которой, якобы, России предложат гарантировать безопасность на Донбассе, в ответ на это Запад перестанет «возмущаться» из-за Крыма, после чего полуостров официально не признают частью России, но крымский вопрос перестанет быть проблемой в отношениях с США.

Эти сценарии по своей сути мало чем отличаются друг от друга и выражают оформление договоренностей – Запад официально не признает Крым российским, но в реальности молча с этим соглашается, Донбасс остается в составе Украины, но на особом статусе и с широкой автономией, а США, ЕС и Россия общими усилиями восстановят экономику Украины. То есть, грубо говоря, дадут нашей стране деньги.

Теперь же примерно идентичный этим американским концепциям план был озвучен и с украинской стороны. При чем, его высказал бронзовый призер списка самых богатых украинцев, влиятельный олигарх, зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, который предложил свой план установления мира в Украине, в частности, совершив ряд уступок по членству в НАТО и крымскому вопросу.

Заявление Пинчука прозвучало на страницах издания The Wall Street Journal, в статье для которого он предлагает идти на компромиссы в части перспективы членства в ЕС и решения конфликта на Донбасса и в Крыму по отдельности в обмен на достижение безопасности.

Что конкретно предлагает Пинчук

Основные его идеи – это продолжение выполнения Минских договоренностей всеми сторонами конфликта, однако, он считает, что это только часть более обширной картины, в которой Украина идет на «болезненные компромиссы» ради мира.

– Украина должна рассмотреть возможность временно исключить членство в ЕС из наших заявленных целей на ближайшее будущее. Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а обсуждать вступление позже.

– В то время, как мы сохраняем свою позицию относительно того, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен, Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на приемлемых условиях. Украине потребуется 15-20 лет, чтобы сгенерировать достаточный экономический рост и стабилизировать нашу инфраструктуру, социальную защиту и финансовую систему. Все жители Крыма захотят в таком случае жить в этой будущей Украине – как восточные немцы хотели стать частью Западной Германии.

– Конфликт на востоке был инициирован из-за границы и не является настоящим движением за автономию или гражданской войной. Для справедливых выборов условий не будет, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией. Однако, возможно, нам придется проигнорировать эту правду и согласиться на проведение местных выборов. Такие компромиссы могут означать, что будут разочарованы украинцы востока, которые сильно пострадали. Однако если это то, что необходимо, чтобы Украина могла продемонстрировать свою приверженность мирному объединению, возможно, нам придется пойти на этот компромисс, ради спасения тысяч жизней.

– Мы должны сосредоточиться на помощи тем, кому пришлось покинуть свои родные города, кто не могут вернуться из-за угрозы жить в условиях репрессий и опасности, предложив им всю возможную поддержку, чтобы восстановить их жизни в новой реальности.

– Наконец, давайте признаем, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей​ или среднесрочной перспективе. Предложение нам не сделано, но если бы оно и было сделано, оно могло бы привести к международному кризису беспрецедентных масштабов. На данный момент, мы должны стремиться к альтернативной конфигурации в области безопасности и согласиться на нейтралитет - как наше видение ближайшей перспективы на будущее.

– Украине будут необходимы гарантии безопасности. Согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, США, Россия, Великобритания, Франция и Китай предоставили Украине заверения в безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала. Мы поверили в эти соглашения, но самым болезненным образом узнали, когда Россия вторглась в Крым, что заверения – это не гарантии. Украина должна предложить реальный, детализированные предложения по всем этим пунктам. Мы также должны четко дать понять, что мы готовы согласиться на постепенное снятие санкций с России по мере приближения к решению, обеспечивающему свободную, единую, мирную и безопасную Украину.

«Жизни украинцев, которые будут спасены, стоят болезненных компромиссов, которые я предложил», – подчеркивает в своей публикации Виктор Пинчук.

«Пинчуку плевать на Украину»

Заявление украинского олигарха не на шутку всколыхнуло настроившееся на празднование Нового года украинское общество. И если одни были готовы, как говорится, подписаться под каждым предложением Пинчука, другие потребовали запретить въезд олигарху в США и страны Европы. Например, нардеп от Народного фронта Виктор Романюк на своей странице в Facebook уже написал, что в статье для The Wall Street Journal Пинчук предлагает сдать Крым и подписать Минск-2 на условиях России.

«Почему он это делает? Ответ очевиден: за копейки приватизировал активы в Украине, вывел несколько миллиардов долларов из нашей страны. Таким образом, обескровил и уничтожил десятки тысяч рабочих мест в Украине... Его основная задача – обеспечить теплую и сытую жизнь своему телу и похожим телам... Ему плевать на Украину, на ее будущее», – заявил Романюк.

Данную публикацию в американском издании нардеп называет посягательством на территориальную целостность Украины.

«Будем обращаться в компетентные органы США и Европы с требованием запретить гражданину Украины Виктору Пинчуку въезд в эти страны», – считает Романюк.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, в свою очередь, уже раскритиковала предложения и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и украинского олигарха Виктора Пинчука, не веря в реалистичность их воплощения. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Коллеги спрашивали об отношении к удаче Киссинджера, относительно размена Крыма на Донбасс. При всем уважении к выдающемуся дипломатическому прошлому Генри Киссинджера, как и при всем уважении к В. Пинчуку, я не считаю эти идеи реалистичными. Они учли интересы США и РФ, Трампа и Путина, но забыли о ключевом – о позиции украинского народа. А народ не собирается капитулировать и отказываться от евроатлантической интеграции, чтобы успокоить Европу и РФ. Нас и не таким пугали последние 3 года, но не остановили. Да, и, в конце концов, должен же хоть кто-то напоминать старой зажиточной Европе о принципах. А сегодня европейские принципы защищают украинские ребята на Донбассе. Именно они, а не кто другой, отстаивают сегодня выбор 42-миллионной страны, наш путь в НАТО и ЕС», – отметила Геращенко.

«Пинчук озвучил то, что уже согласовано у Трампа»

Впрочем, опрошенные «Страной» политические эксперты считают, что предложение Пинчука нельзя недооценивать.

«Почему это предлагает Пинчук? Потому что он наиболее американоинтегрированный олигарх. У него есть связи и знакомства в мировых элитах. Ему хорошо знаком американский экономический и политический истеблишмент. И он пользуется уважением в Украине. Делая такие заявления, Пинчук демонстрирует готовность стать мостом между администрацией Трампа и украинским и российским истеблишментом. Многие считают, что он "переобувается" после того, как спонсировал фонд кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, но это не совсем так. Как бы не критиковали именно саму фигуру Пинчука, этот план - это наиболее рациональный подход, и мировые элиты с таким планом могут согласиться. Да и большинство украинцев, уставших от войны и нестабильности тоже», – говорит политический эксперт Руслан Бортник.

А вот политолог Константин Бондаренко считает, что сегодня Виктор Пинчук озвучивает то, что уже согласовано на уровне окружения Трампа и среди республиканцев.

«Пинчук делал неудачную ставку на демократов, а теперь пытается показать, что он не чужд и республиканцам. В его плане нет ничего нового. Все то же самое Трампу уже предложили люди из его окружения, в том числе Генри Киссинджер, и такой сценарий кажется самым вероятным для администрации Трампа после его инаугурации 20 января. То есть, Пинчук пытается сыграть на опережение и показать, что он является и сторонником новой администрации Трампа, и одновременно - надеждой для нынешней власти», – сказал Бондаренко.

«Бизнес подпишется под предложениями Пинчука»

Один из представителей украинского крупного бизнеса сказал «Стране», что предложения Пинчука – это то, что уже давно обсуждается в кругах украинских предпринимателей.

«Все понимают, что с войной пора заканчивать и как-то фиксировать отношения с Россией. Потому что при нынешнем положении дел Украина надолго останется мертвой территорией для инвестиций и бизнеса. Пинчук, как человек, имеющий широкие связи на Западе и серьезную поддержку там, просто озвучил эти настроения и эти предложения. И бизнес, по крайней мере, мой круг общения, подпишется под каждым из них. Думаю, что поддержит эти предложения и общество. Потому что нельзя путать настроения украинского фэйсбука и украинского народа. Большинству украинцев хочется мира и нормальной жизни. И если кто-то из нынешних представителей власти, зарабатывающий на войне, этого не понимает, то, боюсь, ему придется уйти», – говорит предприниматель.

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