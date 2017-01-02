Астролог Росс: От кого отвернутся звезды в 2017 году. Новости

2017 год будет непростым для трех знаков Зодиака: Овнов, Козерогов и Весов. При этом «главным невезунчиком» года будет Овен. Об этом «Обозревателю» рассказал астролог Влад Росс.

«Главный невезунчик года – это Овен», – сказал он. Представителям этого знака он прогнозирует «опасность разводов, судов, следствий, противостояния в обществе». «Во второй половине года лучше никуда не ездить, потому что есть опасность в дальних поездках и путешествиях», – добавил Росс.

По его словам, «Овны могут притягивать к себе катастрофические ситуации и банкротиться». «Если Овны не будут делать ставок на следующий год, каких-то важных свершений, то год для них пройдет нормально. Не надо менять шило на мыло – одну работу на другую работу, не нужно брать бешенные кредиты. Нужно быть прагматичным и осторожным, не рисковать, продумывать каждый свой шаг, хотя Овен – рисковый знак Зодиака», – заметил астролог.

Для Козерогов он прогнозирует «очень сложный год». Как пояснил Росс, в это созвездие «входит планета сложностей, препятствий и трудностей – Сатурн». Поэтому многое может оттягиваться, не получится все сделать быстро, придется пробивать какие-то ситуации, какие-то стены, «через тернии к звездам». «Но Козерогам к этому не привыкать – это главный знак Зодиака, кто умеет пробивать стены», – подчеркнул Росс.

Обращаясь к Козерогам, он сказал: «Не беспокойтесь о том, что может не все сразу получаться». Астролог также предупредил: «Козерогов могут подводить друзья, может быть резкая смена взаимоотношений с близкими, некая вражда, подстава. Но зато во второй половине года они могут находить новые цели, у них хорошая удача через новые планы и проекты. С осени Козерогам может начинать везти», – пообещал он.

И, наконец, третий «невезунчик» года – знак Весы. «Первая половина года у Весов может быть благоприятной, даже замечательной, но, как на контрасте, во второй половине года может быть ниспровержение в бездну, сложности, трудности. Поэтому все, что задумали Весы, надо воплотить в жизнь как можно быстрее, особенно все, что связано с началом новых дел, новой деятельности. Им будет везти до июля».

«А дальше может быть забвение, неожиданные сложные ситуации, трудности. Поэтому всем Весам нужно быть очень осторожными во второй половине года и не предпринимать никаких важных дел», – порекомендовал Росс.

Также астролог назвал главных везунчиков 2017 года.