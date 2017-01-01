Фонд погибшей Доктора Лизы в январе продолжит эвакуацию детей из Донецка. Главная

Сотрудники Общественной организации «Справедливая помощь», основанного Доктором Лизой (Елизавета Глинка, погибла 25 декабря в авиакатастрофе), продолжат эвакуировать тяжелобольных и раненых детей из Донецка. Об этом сообщается на сайте организации.

«Все текущие проекты Доктора Лизы продолжают работать. Все сотрудники продолжают выполнять свои обязанности. Дом Милосердия и его постояльцы обеспечены всем необходимым. Все, кто помогал нам вести работу с больными детьми, выразили желание ее продолжать и помогают нам во всем. Программа "Вокзал по средам" также работает в обычном, текущем режиме. Очередной гуманитарный груз для Тишринского госпиталя в Сирии уже сформирован, эвакуация раненых и тяжелобольных детей из Донецка будет произведена в рабочем порядке в конце января 2017 года», – указано в сообщении.

Также в январе будет создан Общественный совет при МОО «Справедливая помощь», в который будут приглашены люди, «любящие Елизавету Глинку и готовые помогать в продолжении ее дела».

Как сообщалось ранее, 25 декабря в 4:40 по киевскому времени потерпел крушение самолет Министерства обороны РФ Ту-154, который упал в Черное море недалеко от Адлера. Он направлялся из Сочи в Сирию. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ (сотрудники российского «Первого канала» и телеканалов «НТВ» и «Звезда»), военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В Минобороны РФ уже подтвердили, что никто не выжил. Среди погибших числится Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Международная общественная организация «Справедливая помощь» была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза. Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

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