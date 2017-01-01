Как безопасно запускать петарды и фейерверки. Советы спасателей. Главная

В новогодние и рождественские праздники люди часто используют различные пиротехнические изделия – фейерверки, бенгальские огни, ракеты, фонтаны и т. п. Однако стоит помнить, что кроме красоты и радости, эти изделия несут в себе еще и опасность. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В этой связи спасатели ГСЧС напоминают элементарные правила безопасного использования пиротехнических изделий:

покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; ни в коем случае не покупайте петарды и фейерверки на стихийных рынках, в электричках или подземных переходах;

перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго следуйте указаниям;

запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;

запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов, в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;

при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;

запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревательных и отопительных приборов (батарей, электрических и газовых печей), категорически запрещается просушивать данные изделия на вышеперечисленными приборами;

не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.

зажигая фейерверк, а не наклоняйтесь над ним, а постарайтесь сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров. К любому пиротехнического изделия подходите минимум через две минуты после окончания его работы. А в многозарядных лучше не подходить еще дольше. Если салют не сработал, не подходите к нему близко 10-ти минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;

пристально следите за детьми и не позволяйте им играть с пиротехникой;

пиротехнику, которая сработала, гасите, соблюдая все возможные меры предосторожности. Лучше забрасывать ее снегом. Ни в коем случае уничтожайте непригодные петарды в костре или в печи. Общепринятый способ утилизации пиротехники таков: залейте ее водой на 2:00 и только после этого выбросьте вместе с обычным мусором.

«Будьте осторожны при использовании пиротехнических изделий. Помните, что только при соблюдении этих правил вы сможете подарить безопасное праздник себе и своей семье», – резюмируют в ГУ ГСЧС в Донецкой области.