Велика вероятность досрочных выборов, и победят на них партии «снизу», – Карасев. Новости

По мнению многих экспертов, велики шансы, что в 2017 году состоятся досрочные парламентские выборы. Победят те партии, которые сделают акцент не на телекартинке, а сумеют наладить работу «внизу». Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Победу обеспечит работа внизу. Не в рекламе, не на телевидении, а внизу. Надо искать людей, найти лидеров общественного мнения. Партийная организация, когда есть региональные отделения, когда они работают, когда работает партийная пресса… Кто этим занимается постоянно, тот и побеждает», – сказал Карасев, передает «РИА Новости – Украина».

Политолог подчеркнул: будущее за теми партиями, которые, что говорится, «растут снизу». «Это то, чего нам не хватало. Потому что у нас всегда были партии элит, а не народные партии. Теперь надо формировать народные партии», – сказал Карасев.

Ранее политолог заявил, что, по его мнению, высока вероятность проведения досрочных парламентских выборов во второй половине 2017 года, причем главным «будет внешний фактор». В частности, Карасев отметил, что после определения новой американской администрацией приоритетов во внешней политике Киеву, скорее всего, придется решать на деле проблему урегулирования конфликта на Донбассе. Нынешний состав парламента на это не способен, поэтому ему надо уйти.

Карасев отметил, что, если говорить об итогах 2016 года, то следует признать: «проблемы не решены, их просто "повесили" на 2017 год». И эти проблемы – «начиная от "Минска-2", от ситуации на Донбассе и заканчивая экономикой» – придется решать. «Это все будет давить на страну, на политическую систему, на политическое устройство, на власть, на оппозицию», – сказал эксперт.

Он добавил, что считает положительным тот факт, что госбюджет принят вовремя, за 10 дней до Нового года, но подчеркнул: «успешный бюджет еще не означает успешной экономики, для этого надо делать много шагов».

«Такое впечатление, что внешне будто бы все спокойно… Но не покидает ощущение, что все это очень зыбко и очень хрустально – и вся эта хрустальная конструкция может в любой момент посыпаться», – поделился Карасев.