Везунчики-2017. Астролог Росс назвал самые успешные знаки Зодиака. Главная

В 2017 году звезды будут наиболее благосклонны к родившимся под четырьмя знаками Зодиака: Скорпион, Рак, Рыбы и Стрелец. Об этом «Обозревателю» рассказал астролог Влад Росс.

«Планета счастья и благословения – Юпитер – входит в зодиакальный знак Скорпиона. Поэтому Скорпионам будет очень сильно везти, особенно во второй половине года. Наконец-то у них закончатся сложные ситуации. Многие Скорпионы смогут рисковать, открывать новый бизнес. Их будет сопровождать большая удача. Все, что они будут закладывать в год Петуха, будет давать для них большой прирост на следующие 12 лет», – рассказал он.

Астролог добавил, что «везунчиками» будут также другие представители водной стихии – Раки и Рыбы. «У Раков очень хорошая ситуация в плане любви, отношений. Это год, когда нужно рожать детей. Очень многие будут влюбляться, налаживать свою личную жизнь. Очень многое будет меняться в семье. В 2017 году Ракам очень хорошо покупать недвижимость. И Ракам как никому другому будет везти в лотерею и в азартные игры», – сообщил Росс.

Что касается Рыб, он заметил, что 2017 год будет наиболее успешным для тех из них, кто посвятил свою жизнь политике. Кроме того, представители этого знака смогут путешествовать, совершать «дальние странствия» – «в этом плане у них все отлично», а также «очень хорошо налаживать личную жизнь». Рыбам-работникам творческих профессий – музыкантам, артистам, художникам – «будет сопутствовать полный успех в новых творческих проектах». «Особенно большой успех их ожидает в середине года и в конце», – спрогнозировал Росс. И добавил: «Я очень рад за Рыб – в 2017 году они находят свою волну, свое течение».

К числу «везунчиков» 2017 года астролог причислил и Стрельцов. По его прогнозам, «Стрельцам начинает везти как в карьере, так и в политике, они могут преобразовывать нашу страну – их ждет очень большая удача». Наконец, после 2-3 лет нахождения несчастливого Сатурна в Стрельце, он покидает этот знак. Таким образом, у представителей этого знака появляются «очень большие возможности, особенно в плане бизнеса, денег и достижения влиятельных постов».

Также астролог назвал главных невезунчиков 2017 года.