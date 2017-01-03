Риски изоляции Донбасса – когда Ростов ближе, чем Мариуполь. Главная

Связь Киева с «ЛНР», «ДНР» и аннексированным Крымом ослабевает. Изоляцию Донбасса и Крыма может усилить новый закон, находящийся на рассмотрении Верховной Рады. Об этом пишут Виктория Власенко, Сергей Коваль на «DW», текст статьи приводим с сохранением стилистики авторов.

За 2,5 года войны Татьяна не могла ни на день покинуть Донецк. У одинокой 40-летней женщины, которая работает в детском саду, на руках тяжелобольной отец. «Он уже несколько месяцев не получает украинскую пенсию, ее нужно переоформить, а я не повезу прикованного к кровати человека через блокпосты», – говорит Татьяна, понимая также, что никаких гарантий дальнейших регулярных пенсионных выплат ей никто не даст. К сожалению, ее сомнения небезосновательны.

Пенсии пусть платят сепаратисты?

В текущем году украинское правительство начало борьбу с так называемым «пенсионным туризмом». Новый порядок назначения соцвыплат привел к тому, что все больше людей, проживающих на неподконтрольной Киеву территории, теряют возможность получать украинскую пенсию. Вскоре усложнить ситуацию может еще и закон «О временно оккупированной территории Украины».

Сейчас на рассмотрении комитетов Верховной Рады находится соответствующий законопроект. Его подала инициативная группа депутатов разных фракций, прежде всего, «Народного фронта» и «Самопомощи». Как объясняют авторы, документ призван урегулировать все правовые нюансы, касающиеся территорий, неподконтрольных Киеву.

Критики предостерегают: новый закон лишь усложнит жизнь украинским гражданам в Донбассе и аннексированном Россией Крыму. В документе, в частности, предлагается зафиксировать, что «Украина не несет ответственность за защиту жизни, здоровья и сохранности имущества лиц на временно оккупированной территории», и возложить ответственность за выплату пенсий лицам, проживающим на территориях, неподконтрольных Киеву, на Россию, «как государство-оккупанта».

То, что украинские власти хотят полностью снять с себя ответственность за защиту собственных граждан на территориях, находящихся вне их контроля, вызвало волну критики со стороны международных организаций и правозащитников. По словам старшего советника по правовым вопросам УВКБ ООН по делам беженцев на Украине Юга Бисо, принятие такого законопроекта только усилит изоляцию Крыма и Донбасса.

Большая донбасская стена

Кроме того, усилить изоляцию территорий, находящихся под контролем сепаратистов, могут и новые жесткие пограничные ограничения, предусмотренные упомянутым законопроектом. В частности, предлагается, чтобы контроль на линии разграничения проходил в порядке, определенном для пересечения государственной границы Украины. Авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что его принятие «четко урегулирует статус и правовой режим временно оккупированной территории», способствует защите прав и свобод украинских граждан, а также «минимизирует риски коррупции и контрабанды в районах линии границы временно оккупированной территории».

Представитель УВКБ ООН Юг Бисо считает, что новые правила могут привести к полной транспортной блокаде этого региона и к перебоям с поставкой товаров первой необходимости для местного населения. Он добавляет, что «подобное ограничение прав граждан, в данный момент живущих в оккупации, значительно усложнит в будущем процесс деоккупации и реинтеграции этих территорий».

Уже сейчас поехать из Донецка на подконтрольные Киеву территории очень сложно, а для пожилых людей - еще и небезопасно. «Летом, когда стояла невыносимая жара, на моих глазах в очереди на блокпосту с украинской стороны пожилая женщина потеряла сознание. Хорошо, что волонтеры организации "Врачи без границ" о нас позаботились – раздали всем бумажные панамки от солнца», – рассказала DW жительница Донецка.

В пешеходных очередях на блокпостах – большинство пожилых людей и инвалидов. «Если раньше мы стояли по 3 часа, чтобы пройти проверку, последний раз в очереди на холоде я простояла 5 часов», – говорит другая женщина из очереди.

«То с собаками обыскивают, то взятки требуют»

Примерно столько же времени занимает дорога до российского Ростова-на-Дону. Только обходится она куда дешевле. Если за поездку на подконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области из самого Донецка через блокпосты перевозчики берут 500 грн, то поехать в соседние областные центры России – всего 500-800 рублей (200 – 330 грн), то есть в разы дешевле. А если добираться электричками, еще дешевле, хотя испытаний и от российских таможенников немало, говорят пассажиры.

«То с собаками обыскивают, то взятки требуют», – рассказывает DW 35-летний Роман, жена которого во время войны переехала с детьми к родителям в Ростовскую область. «И что я могу российским таможенникам ответить, если понимаю, что живу в непризнанной республике, то есть фактически бесправен», – делится мужчина.

Граждане – «заложники»

Категорически против концепции, закрепленной в законопроекте, выступает и украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Эту позицию озвучил заместитель министра Георгий Тука. Он называет украинских граждан, оказавшихся на территориях, которые находятся под контролем сепаратистов, «заложниками» и считает, что власти «не должны махнуть на них рукой и переложить ответственность за их судьбы на оккупанта».

Тука также критически высказался о постановлении Кабмина по поводу ограничения поставок товаров в так называемые «ЛНР» и «ДНР» и аннексированный Крым, вступившего в действие в январе 2016 года, и рассказал, что правительство уже подготовило изменения к нему.

Не в восторге от законопроекта и в комитете Верховной Рады по защите прав человека. Его глава Георгий Немиря уверен, что любые попытки на законодательном или исполнительном уровнях изолировать или отрезать Донбасс и Крым, «вредят национальным интересам, противоречат Конституции Украины и ее международным обязательствам».

Более чем за два года, минувших с момента аннексии Крыма Россией и начала боевых действий на Донбассе, украинские власти официально так и не смогли утвердить единую стратегию, касающуюся территорий, неподконтрольных Киеву. Это в значительной степени является причиной появления разного рода противоречивых законопроектов и подзаконных актов, говорят критики.

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