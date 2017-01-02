На 2017 год «ДНР» отказала в аккредитации 15-ти гуманитарным миссиям. Главная

В 2017 году 7 гуманитарных миссий получили аккредитацию для работы в «ДНР». Об этом сегодня, 2 января, сообщил «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин.

«За время работы Комитета аккредитационные карты получали 9 организаций. Но сразу хотел бы пояснить, что мы аккредитовываем не саму организацию, тем самым позволяя выполнять любые работы и проекты, мы даем аккредитацию на определенную программу. Так, в этом году аккредитацию для работы на территории Республики получали 7 гуманитарных миссий», — сказал Пушилин.

По его словам, к концу 2016 года аккредитованными для работы в «ДНР» остались лишь 4 миссии:

Международного комитета Красного Креста (МККК),

Центра развития Донбасса (ЦРД),

АИСМ

фонда «Справедливая помощь», который представляла погибшая 25 декабря в авиакатастрофе Елизавета Глинка (Доктор Лиза)

«Отказ в аккредитации в этом году получили 15 гуманитарных организаций. Причины самые разные: от неверно составленной заявки на аккредитацию до неодобрения правоохранительными органами», — добавил Пушилин.

Отметим, что «комитет по вопросам аккредитации гуманитарных миссий ДНР» был создан в июне 2015 года, после чего сначала каждый месяц миссии должны были переаккредитовываться.

В декабре 2016 года «ДНР» лишила аккредитации Чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде», обвинив ее сотрудников в шпионаже. Члены миссии были выдворены за пределы «республики».

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