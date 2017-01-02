Антимонопольный комитет требует отменить монополию «Ощадбанка» по пенсиям и «переселенческим». Новости

Антимонопольный комитет (АМК) предлагает Кабинету министров Украины пересмотреть положения по обеспечению конкурентных условий отбора банков, уполномоченных на выплату пенсий, пособий, заработной платы работникам бюджетных учреждений и обеспечения прав потребителей банковских услуг. Речь идет об «Ощадбанке», который имеет монополию на осуществление таких выплат. Решение о направлении соответствующих предложений Комитет одобрил на заседании 28 декабря 2016. Об этом сообщает пресс-служба АМК.

«С ноября по декабрь 2016 года Комитет получил заявления банков, обращение профессионального объединения участников рынка банковских услуг, обращения общественной организации и физических лиц на соответствие законодательству о защите экономической конкуренции положений постановления КМУ № 662 в части установления условий, при которых банки могут допускаться к участию в конкурсном отборе банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработная плата работникам бюджетных учреждений и определения АО "Ощадбанк" единственной банковским учреждением, уполномоченным обслуживать выплату пенсий, денежной помощи для внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

В заявлениях банки отмечают, в частности:

изменения в критерии отбора нарушают их права на свободное участие в конкурсе по отбору банков;

порядок определения уполномоченных банков устанавливает необоснованные дополнительные требования к банкам на обслуживание указанных выплат;

требование к банкам-претендентам о наличии активов в размере не менее 1% от активов банковской системы не является критерием надежности;

критерию «контрольный пакет акций которых принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, которые имеют международный рейтинг инвестиционного класса от международно признанных рейтинговых агентств» отвечает только несколько украинских банков.

При этом «Ощадбанк» наделен уникальным привилегированным правом на предоставление соответствующих банковских услуг внутренне перемещенным лицам без проведения конкурса.

«Учитывая изложенное, действующий порядок организации выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, в том числе государственной помощи внутренне перемещенным лицам, может привести к ограничению конкуренции в соответствующем сегменте рынка банковских услуг к ущемлению прав потребителей банковских услуг, которые были бы невозможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке», – говорится в решении Антимонопольного комитета.

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