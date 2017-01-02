Ситуация в пунктах пропуска 2 января. Новости

Сегодня утром, 2 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки на всех КПВВ наблюдалось значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками. В целом вчера, 1 января, через КПВВ проследовало более 2800 человек и около 950 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 645 человек и 206 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 1110 человек и 390 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 568 человек и 196 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 185 человек и 111 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 335 человек.

Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/25,

КПВВ «Марьинка» – 70/50,

КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» – очередей не зафиксировано.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: приблизительно 90 автомобилей и 80 пешеходов собралось в очередях на блокпостах в сторону Курахово, проезда в направлении Донецка в 7:40 ожидали более 50 машин.

Марина, жительница Донецка: «7:40. На Донецк сейчас 55 машин. Пешей очереди нет. Пост открыли в 8:00. Заехали на таможню сразу 40 машин. 8:35. Из Донецка на основном на проверке работают 6 карманов по 7 машин. В очереди 20 машин. На нулевом 70 машин и пешей человек 80. 8:50. На ДНР таможне 30 машин».

КПВВ «Пищевик»: минимальная очередь наблюдалась в сторону Мариуполя в 9:00, перед таможней «ДНР» «Октябрь» скопление транспорта в направлении подконтрольной территории тогда отсутствовало.

Алексей, житель Донецка: «9.10. Октябрь – вообще пусто. Пищевик – в сторону Мариуполя стоит 6 машин».

КПВВ «Майорск»: в очереди в сторону Горловки можно было увидеть минимальное количество транспорта и пешеходов.

Ольга, жительница Лимана: «7:40. На Майорске 20 чел. пеших и до 10 машин из Украины».

Информация обновляется…

При подготовке материала использованы данные сайта «Репортер»