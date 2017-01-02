Первый малыш, родившийся в Краматорске в 2017 году, – мальчик. Новости

Первым ребенком, появившимся на свет в наступившем 2017 году в Краматорском роддоме, стал мальчик. Как его назвали, пока не известно.

Как рассказали в Краматорском роддоме первый малыш появился в 1:30 ночи 1 января. Мальчик богатырь весом 4,300 кг.

Согласно астрологам, дети, родившиеся в 2017 году Петуха, никогда не останутся незамеченными. Яркие и импульсивные от природы, они готовы делиться своей энергетикой и привлекать внимание окружающих. Для успешного самоопределения в жизни родители детей-Петушков должны им помочь. Иначе они могут распугать всех своей активностью.

Напомним, что первым малышом, родившемся в Покровске, тоже стал мальчик. Родила его переселенка.

Источник: Восточный проект

Читайте также: