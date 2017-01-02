Сводка из зоны АТО за 1 января: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки украинские позиции подверглись 38 обстрелам, Об этом сегодня, 2 января, сообщил руководитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

«1 января трое наших военнослужащих получили ранения», – добавил он.

На мариупольском направлении с 120-миллиметровых минометов противник обстрелял Талаковку, Широкино и Водяное. С 82-миллиметровых минометов он вел огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединском и Водяному. С гранатометов и стрелкового оружия – по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

На донецком направлении с тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицком и Зайцево.

«На луганском направлении оккупанты вели огонь по нашим позициям из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия – у Сизого», – констатировал Матюхин.

В «ЛНР» заявляют, что за минувшие сутки их позиции были обстреляны 6 раз.

«Трижды с направления села Новозвановка был обстрелян район села Калиново, огонь велся из 152-мм арторудий, минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС. С направления Станицы Луганской из вооружения БМП, АГС и стрелкового оружия обстрелян район памятника князю Игорю. Район села Желтое подвергся обстрелу из 82-мм минометов с направления села Лобачево. По району села Николаевка с направления села Сизое велся огонь из стрелкового оружия», – сообщает «народная милиция ЛНР».

На момент публикации «ДНР» свою версию событий не обнародовала.