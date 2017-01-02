В Краматорске за попытку остановить уличную драку полицейскому проломили череп топором. Главная

1 января в Краматорске (Донецкая обл.) в ходе уличной драки тяжело пострадал патрульный полицейский. Об этом сообщает Краматорский отдел полиции.

Как отмечается, правоохранитель, находясь не на службе, заметил конфликт и решил прийти на помощь: четверо неизвестных избивали мужчину. В ходе драки они нанесли патрульному удар топором.

Злоумышленники задержаны, несмотря на то, что они пытались скрыться с места происшествия на автомобиле.

«Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, который проезжал по маршруту, вызвал карету "скорой помощи" и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города», – сообщили в полиции.

Патрульный и еще один пострадавший местный житель были госпитализированы. У первого врачи госпитализировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, у второго – рубленую рану щеки и закрытую черепно-мозговую травму.

«Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции. По факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование», – говорится в сообщении.

Фото Краматорского отдела полиции