1 января полицейским Донетчины звонили граждане «подшофе» с выдуманными преступлениями. Новости

В течение 1 января в колл-центр полиции «102» поступило 527 сообщений от жителей Мариуполя, Краматорска, Славянска и Торецка (до переименования Дзержинск). Больше всего сообщений поступило о семейных ссорах, административных правонарушениях и обращения информационного характера. При этом несколько раз правоохранители выезжали на вызов о тяжком преступлении, которые в конце концов не подтверждались. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

В первый день года количество сообщений на «102» увеличилось на 70% по сравнению с предновогодним. Большинство сообщений касались правонарушений бытового характера. Полиция была готова к всплеску такого типа преступлений.

Много звонков – сообщения о телесных повреждениях, семейных ссорах, драках, конфликтах. В большинстве случаев события развивались одинаково – граждане употребляли спиртные напитки, и уже в состоянии опьянения между ними возникали недоразумения, которые решить, по их мнению, можно было только физической силой.

Так, трагедия на этой почве произошла в Мариуполе – мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, ударил ножом свою сожительницу. Женщина скончалась на месте. О том, что в квартире обнаружено ее тело, сообщил в полицию сосед. Уже через несколько часов правоохранители установили обстоятельства происшествия и злоумышленника.

Всего в колл-центр «102» поступило 75 сообщений о семейной ссоре, 54 - о телесных повреждениях, 45 - о конфликте, 23 – о хулиганстве, 74 - обращения информационного характера. В целом же по всей области в полицию поступило 884 заявления и сообщения от граждан, из них 94 - с признаками уголовного правонарушения.

«Несколько раз правоохранители выезжали на сообщения о преступлениях, которые не подтверждались. Так, 4 (!) раза в полицию поступали сообщения от людей, что их ограбили. Это очень высокий показатель сообщений такого характера, учитывая, что вчера не было ни одного», - рассказала начальник отдела службы «102» Управления информационного обеспечения ГУНП в Донецкой области Ольга Фагаулина.

Каждый раз на вызов направлялся наряд полиции, который отвлекался от службы и мог помочь тем, кто действительно в этом нуждается. И оказывалось, что люди звонили в полицию, находясь в состоянии опьянения, и на самом деле, к счастью, никакого тяжкого преступления по отношению к ним совершено не было.

Еще 19 раз люди вызвали полицию, а потом сами же и отменяли вызов.

Правоохранители напоминают, что заведомо ложный вызов полиции попадает под действие ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Но кроме этого, призывают граждан быть более ответственными и с пониманием относиться к работе полицейских. Сейчас в период новогодних праздников, в то время, когда большинство жителей отдыхает, вся полиция региона работает в усиленном круглосуточном режиме. К службе ежедневно задействованы 1,5 тысячи полицейских, которые патрулируют улицы, места большого скопления людей, автодороги, авто и железнодорожные вокзалы, охраняют стратегические объекты.

«Правоохранители несут службу, чтобы люди могли спокойно отметить праздники, чтобы не допустить каких-либо попыток дестабилизировать оперативную обстановку в области и своевременно помочь тем, кто в этом нуждается. На счету – каждая минута, и любая задержка может стоить кому-то жизни. Поэтому полиция обращается к людям с просьбой отдыхать в рамках закона и не развлекаться вызовами на 102 или любых других специальных служб», – резюмировали в полиции Донецкой области.