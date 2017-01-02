Прекратилась подача воды на Покровск, Мирноград и Доброполье. Новости

Сегодня, 2 января, в 7:50 прекратилось электроснабжение Красноармейской фильтровальной станции в селе Карловка, снабжающей водой Селидовскую, Покровскую и Добропольскую группы городов.

Как сообщил директор Красноармейского РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» Игорь Юдин, поскольку электроснабжение осуществляется от единственного энерговвода (второй ввод со стороны Донецка, работавший до начала боевых действий, сейчас разрушен), подача воды с фильтровальной станции прекратилась.

В 9:00 была остановлена и Красноармейская насосная станция в селе Ровное, подающая воду в Покровск (до переименования Красноармейск), Мирноград (до переименования Димитров) и в Доброполье.

Специалисты выехали на место для выяснения причины прекращения электроснабжения Красноармейской фильтровальной станции.

Источник: ДДК