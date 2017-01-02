В Волновахском районе в пьяной драке убит военнослужащий ВСУ. Новости

В ночь на 2 января в ходе конфликта между группой мужчин, который произошел в селе Донское (Волновахский р-н, Донецкая обл.), военнослужащий ВСУ получил ножевые ранения, от полученных травм он скончался в больнице. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Около 1:00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы», – уточняют в полиции.

Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка.

«Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение», – прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В настоящее время все участники конфликта установлены. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.

Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области