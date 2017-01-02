Что делать с елкой после Нового года. Новости

После новогодних праздников приходит время избавляться от зеленой красавицы, которая радовала глаз и украшала наше жилище. Не спешите отправлять елочку в мусорный бак, используйте альтернативный и полезный вариант ее утилизации.

Для начала, хвоя – очень хороший укрепитель для иммунитета. Соберите иголки и тщательно промойте водой, затем нарежьте их в кастрюлю и добавьте немного лимонного сока или кислоты. Дайте содержимому настояться пару дней, затем процедите и добавить мед. Для более простого приготовления используйте другой рецепт: стакан хвои залейте литром воды и доведите до кипения. Такие настои полезно пить при простуде и кашле.

Из хвои можно сделать лечебные маски для лица, а также получить замечательную хвойную ванну. Стакан нарезанной хвои заливаем литром кипятка, держим на огне 10 минут, затем процеживаем и выливаем в ванну. Процедуры следует принимать не более 20 минут.

Получите замечательное средство для мытья полов из хвои: полстакана мыльной стружки, четверть стакана хозяйственной соды, стакан соли, два стакана отвара хвои. Стружку, соду и соль нагреваем с отваром (или водой) до того, пока все сыпучие ингредиенты не растворятся, затем охлаждаем и добавляем хвойное масло. Полученный отвар добавляйте в воду для мытья полов по 3-4 столовые ложки.

Замечательные ароматические палочки можно приготовить, измельчив хвою в кофемолке и завернув в тонкий слой бумаги. Подожгите палочки и наслаждайтесь приятным ароматом.

Также новогоднее дерево можно использовать для изготовления поделок, а также декоративных элементов. Любители хенд-мейда елочка послужит замечательным вариантом для создания шедевров.

Вот, например, в Германии из старых сосен делают национальные деревянные ножи для масла, которые впоследствии продаются туристам за большие деньги. Шведы сдают лесных красавиц в городские котельные, где их сжигают с пользой для всех окружающих. В Австрии елки измельчают и прессуют в топливные брикеты, в Канаде превращают в компост. В США же новогодние ели используют для изготовления кошачьего наполнителя.

Источник: Сайт города Славянска