Георгий Тука: 2017 год. Что будет с Донбассом. Главная

Россия отдаст Донбасс на своих условиях максимум к середине 2018 года. Об этом пишет замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в своем блоге на «Новом времени».

На сегодняшний день Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях. Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов.

Почему я верю в то, что Украине это удастся? Во-первых, у нас есть желание. Это самое главное.

Во-вторых, поддержка мирового сообщества, и это нужно ценить. К сожалению, в последнее время наши безответственные популисты начинают говорить, что поддержка мирового сообщества ничего не стоит, что на нее не стоит обращать внимание. Это не так, она дает результаты, причем существенные.

26 декабря я специально посмотрел три новостные программы на российском телевидении, которые вышли в прайм-тайм, и четыре политических ток-шоу. В двух программах из трех и трех ток-шоу из четырех обсуждался вопрос неблагоприятной экономической ситуации внутри России. Так что сбрасывать со счетов фактор экономического давления на Россию, по меньшей мере, безответственно.

Последние пару месяцев те популистические силы, которые грезят внеочередными выборами, начинают «раскручивать» абсолютно безосновательную и провокационную риторику о том, что нужно отгородиться от Донбасса. Некоторые даже ратуют за возврат ядерного оружия Украине. Люди либо элементарно не понимают, о чем говорят, либо специально провоцируют ненужные слухи. Пока это вызывает у европейцев лишь, мягко говоря, недоумение. Но если эта риторика перейдет в стены Верховной Рады – особенно после выборов, на которых популисты, судя по всему, наберут гораздо больше голосов – это приведет к очень печальным последствиям

Есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля «сдать» Донбасс. Российская Федерация явно не видит эти территории в своем составе. Одно из самых простых доказательств выявляется при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе.

На Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница.

Я оптимист. Очень надеюсь и хочу верить в то, что у нас, наконец, наступит мир; что мы вернем и Донбасс, и Крым. При этом, на мой взгляд, нужно сконцентрироваться на следующих аспектах: борьба с внутренним популизмом, эффективная борьба с коррупцией, военное решение конфликта. Причем именно в такой последовательности.