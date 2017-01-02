В Покровске первого малыша в 2017 году родила переселенка . Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск) в акушерском отделении перинатального центра Покровской центральной районной больницы вскоре после наступления нового 2017 года, на свет появился мальчик.

Время рождения ребенка, которого называли Даниилом, – 00:05. Вес малыша – 3,300 кг, рост – 54 см.

Как сообщил заведующий перинатальным центром Иван Цыганок, малыш родился в семье переселенки Кристины, временно проживающей в Покровске. У крохи есть старшие сестричка и братик. Роды прошли без осложнений, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

Кстати, в новогоднюю ночь в Покровском перинатальном центре родился еще один малыш – и тоже мальчик.

Как сообщалось ранее, первым малышом, родившемся в Краматорске, тоже стал мальчик.

Напомним, при рождении ребенка в семье переселенца малыш обладает всеми правами внутренне перемещенных лиц.

Источник: ДДК

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