Как после Нового года убрать лишний вес к Рождеству. Новости

Сначала люди худеют перед Новым годом, а потом набрасываются на калорийные праздничные блюда, в итоге на весах уже 2 января вы можете увидеть 3-5 кг лишнего веса. Диетологи утверждают, что нужно просто-напросто вернуться к прежнему нормальному образу питания и жизни в целом.

Лишние килограммы могут надолго задержаться в вашем организме, но это только в том случае, если вовремя за себя не взяться. В этой связи диетологи подготовили 5 основных советов, которые помогут вернуть себе прежние формы уже к Рождеству.

1. Перестать есть по вечерам. Из-за того, что Новый год мы встречаем ночью, многие люди продолжают ужинать в 22:00 и позже. Чтобы прекратить набор веса, нужно просто начать ужинать, как и раньше, не позднее 20:00.

2. Кушать, когда голоден. Холодильник забит калорийными блюдами, оставшимися после новогоднего застолья, поэтому вы рискуете набрать лишний вес, потому что едите не тогда, когда голодны, а просто так «чтобы не пропало». Диетологи советуют отказаться от такого образа питания и если доедать оливье, то не чаще 5 раз в день.

3. Контроль порции. У большинства людей в период новогодних праздников тарелки ломятся от еды. Калорийность пищи, употребляемой за один раз может составлять более 2000, а это дневная норма. Так что вы можете себе позволить есть что угодно, но не более 200 грамм в один присест.

4. Исключить алкоголь. На Новый год вы могли себе позволить даже напиться до упаду, но далее так действовать нельзя. Тем более, что алкоголь возбуждает аппетит, а человек в алкогольном опьянении уже не контролирует себя и ест все, что попадается ему на глаза.

5. Физические нагрузки. Новый год для многих людей – это способ отлежаться на диване и ничего не делать. Диетологи обратного мнения на этот счет. После новогоднего застолья не помешает часовая прогулка на свежем воздухе, тренировка в спортзале, утренняя пробежка – кому как нравится, но физические нагрузки должны присутствовать в жизни человека, желающего сбросить лишний вес.

Диетологи также акцентируют: в любом случае резкий набор веса, как и похудение, являются сложнейшими стрессами для организма, поэтому так издеваться над ним постоянно врачи не рекомендуют.

Источник: Sobkor.net