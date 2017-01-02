В 2016 году Краматорск на 54% недовыполнил программу комфортности для людей с инвалидностью. Новости

В 2016 году в Краматорске на выполнение мероприятий городской программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения из местного бюджета выделили 736 тыс. грн. Но на конец года выполнены работы и освоены всего около 340 тыс. грн (46%).

Наибольшая сумма выделялась на УЖКХ для обустройства остановок общественного транспорта – 460 тыс. грн. Однако мониторинг остановок с участием общественных организаций показал, что из 365 остановочных пунктов только 2 отвечают всем необходимым нормам и потребностям людей с инвалидностью. Навесом оборудованы лишь 143 остановки.

О недочетах выполнения в 2016 году городской «безбарьерной» программы речь шла во время последнего в текущем году заседания комитета доступности, которое состоялось в Донбасском межрегиональном центре профессиональной реабилитации инвалидов.

Среди мероприятий, планируемых на 2017 год, комитет доступности предлагает переоборудовать туалет для инвалидов на колясках на первом этаже здания горисполкома, обустроить пандусы не только в главном здании горсовета, но и в тех строениях, где расположены структурные подразделения исполкома. Специальные туалеты для людей с особыми потребностями нужны в терапевтическом, урологическом отделениях больницы № 2. Пандусы и перила следует установить на входе в дневной стационар больницы №3, клинико-диагностической лаборатории, клубных учреждениях и общеобразовательных школах города и прочее.

Источник: Восточный проект