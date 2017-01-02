Бахмут пытается отказаться от системы центрального отопления. Вопрос на изучении. Новости

Электронная петиция жителя Бахмута (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) Александра Шалинова об отказе города от центрального отопления в пользу автономного по примеру Закарпатской области собрала 257 голосов при необходимых 250-ти. Теперь городские власти были обязаны рассмотреть этот вопрос.

Как сообщила секретарь Бахмутского городского совета Светлана Кищенко, петиция была рассмотрена 21 декабря на заседании профильной депутатской комиссии, на которой было принято решение дополнительно изучить и обосновать данный вопрос.

Соответствующие поручения даны структурным подразделениям городского совета. О результатах рассмотрения будет сообщено дополнительно.

В то же время личное общение с депутатами и чиновниками городского совета в кулуарах декабрьской сессии показало, что очень многие из них слабо представляют, о чем идет речь. Например, совершенно не рассматривается вопрос перехода на электрическое автономное отопление (в том же Закарпатье львиную долю «автономок» составляет именно электроотопление, для этого в Ужгороде пришлось построить дополнительную подстанцию), многие депутаты и чиновники при словах «автономное отопление» подразумевают дорогостоящие газовые котлы, которые «подавляющее большинство жителей приобрести не в состоянии».

Также распространено мнение, что в случае массового перехода на «автономку» не выдерживают электросети, как в Никополе. Однако эта проблема говорит скорее о непродуманном и поспешном отказе от центрального отопления, при котором энергетики оказались не готовы к возросшим в разы нагрузкам. В случае поэтапного перехода на протяжении нескольких лет при надлежащей подготовке и реконструкции сетей такие вопросы возникать не должны.

При этом «автономка» (АО) имеет явные плюсы по сравнению с централизованным отоплением (ЦО).

Прежде всего, при прочих равных условиях для конечного потребителя АО обходится дешевле ЦО. Именно это обстоятельство до сих пор заставляет горожан всеми правдами и неправдами отказываться от ЦО в пользу АО. Правда, после 2007 года это удовольствие могут себе позволить только весьма состоятельные жители Бахмута: только за разрешение на отключение от ЦО, выдаваемое «задним числом», немногочисленные фирмы-посредники берут сегодня около 1 тысячи евро (30 тыс. грн). Еще нужно сделать проект системы АО, приобрести газовый котел (или электрическую систему АО), выполнить демонтаж старой и монтаж новой системы – а это тоже затраты.

Другим несомненным плюсом АО перед ЦО является возможность регулировать потребление энергоносителей непосредственно потребителями. Владельцы АО могут запрограммировать систему на поддержание более низкой температуры в помещении, когда дома никого нет, или вообще отключить АО во время сильной оттепели. Естественно, такие действия помогают экономить энергоносители и деньги.

Третий немаловажный плюс АО перед ЦО – это то, что вложенные в термомодернизацию жилья деньги дают немедленный и ощутимый экономический эффект, стимулируя тем самым граждан вкладывать средства в энергосбережение. Установка энергосберегающих окон, наружное утепление стен, устранение сквозняков сразу же сказываются на температуре внутри помещения, и как следствие – на продолжительности работы системы АО и на средствах, потраченных на обогрев жилья. При существующей модели ЦО любые работы по термомодернизации квартиры никак не отражаются на цифрах в платежке за тепло, ибо начисления ведутся либо по площади жилья, либо по показаниям общедомового узла учета, для которого ваши сэкономленные десятые доли гигакалории находятся на грани погрешности измерения.

Подобное возможно и при сохранении системы ЦО. Но для того, чтобы практически уравнять в эффективности ЦО и АО, необходим поквартирный учет тепла (индивидуальные теплосчетчики) и установка радиаторов с терморегуляторами. Это потребует изменения внутренней разводки во всех без исключения многоквартирных домах города с типовой вертикальной на горизонтальную, а также установки в каждом доме индивидуального теплового пункта (ИТП, фактически – теплообменник с циркуляционным насосом) – то есть все равно значительных капитальных вложений, как и при переходе на АО.

Но даже в этом случае за счет более коротких теплотрасс, меньших потерь и меньших эксплуатационных затрат при прочих равных условиях АО будет выигрывать у ЦО в затратах на единицу тепла.

По материалам «Вечернего Бахмута»

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