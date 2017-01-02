Новый год в Мирнограде: пляски, костер и грандиозное застолье под открытым небом (Фото). Новости

В Мирнограде (до переименования Димитров) часть горожан встретили Новый 2017-й под открытым небом у центральной городской елки. Гулянья начались в 23:00, а закончились далеко за полночь.

Жителей и гостей города развлекали профессиональные артисты и звезды эстрады (некоторые перекочевали сюда, «отпев» свою программу в соседнем Покровске). Благодаря тому, что транспорт работал практически всю ночь, добраться к месту массовых гуляний могли не только жители отдаленных от центра районов, но и обитатели соседних населенных пунктов.

Кроме песен были танцы, конкурсы (главный приз – телевизор), выездная торговля, огненное шоу, огромный костер, фейерверк.

Прямо на улице развернулось грандиозное застолье. Провозглашались тосты за любовь, здоровье, счастье и, конечно, за мир.

Праздничные мероприятия охраняли усиленные наряды правоохранителей и приданных сил. Дежурили спасатели и медики. К счастью, обошлось без ЧП.

Источник: ДДК

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