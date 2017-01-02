Энергетики выясняют причину обесточивания насосной станции в Карловке. Главная

Энергетики выясняют причину обесточивания насосной станции в селе Карловка, которое произошло утром сегодня, 2 января. Специалисты выехали на единственную линию 35 кВ, питающую станцию, для выяснения причин отключения и восстановления энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК Донецкоблэнерго».

«Фильтровальная станция в селе Карловка Донецкой области обслуживает Селидовскую, Добропольскую и Покровскую группы городов Донецкой области. Энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения станции и возобновления подачи воды в пострадавшие от аварии населенные пункты», – отметили в компании.

Как сообщалось ранее, утром была обесточена Красноармейская фильтровальная станция в селе Карловка. Поскольку электроснабжение осуществляется от единственного энерговвода (второй ввод со стороны Донецка, работавший до начала боевых действий, сейчас разрушен), подача воды с фильтровальной станции прекратилась.

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