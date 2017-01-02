Жители Дружковки против отлова бродячих собак. Власти подумывают о стерилизации. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) городские власти рассматривают вариант стерилизации бездомных животных.

Мнение жителей относительно растущей численности бродячих животных разделилось на две кардинально противоположные позиции. Одни жалеют питомцев, по возможности подкармливая их, другие, видя, в частности, в собаках потенциальную угрозу, предпочитают очистить от них улицы любыми методами.

Осенью прошлого года, когда коммунальщики заключили договор на отлов бродячих псов с профильной фирмой из Чугуева (Харьковская обл.), некоторые дружковчане выразили протест. Специалисты отловили около 100 животных. Однако после того как в их адрес начали поступать звонки от местных жителей в ультимативной форме, разорвали договор.

Проблема «зависла в воздухе». Решение появилось не так давно. По словам Дружковского городского головы Валерия Гнатенко, в городской совет поступило коммерческое предложение от одной из организаций, специализирующейся на стерилизации животных.

«Если цена на эту услугу нас устроит, то мы готовы к сотрудничеству. Я думаю, что таким гуманным способом мы постепенно сможем снизить количество бездомных питомцев на городских улицах к минимуму», – отметил Валерий Гнатенко.

Источник: Знамя индустрии