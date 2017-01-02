В бывшей «серой зоне» Новолуганке появилась своя полиция (Фото). Новости

С сегодняшнего дня, 2 января, в поселке Новолуганском (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) на постоянной основе начала работать полиция, которая будет оказывать помощь 3330 местным жителям и 700 переселенцам. Открывшийся пункт полиции расположен в помещении поселкового совета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Следует отметить, что поселок расположенном в 500 м от линии фронта, на подъезде к поселку расположен «нулевой блокпост ДНР», до неподконтрольной Горловки – 20 км.

До 23 декабря 2016 года поселок Новолуганское перешел под контроль Вооруженных сил Украины, до этого момента он являлся «серой зоной». Одной из проблем «серой зоны» было то, что полиция не имела возможности постоянно находиться в поселке.

В поселок направлены наиболее опытные работники Бахмутского отдела полиции и сводных сил, которые имеют опыт службы на линии разграничения. Полицейские будут нести службу круглосуточно в тесном взаимодействии с военными.

Старшим отряда полиции стал участковый инспектор Александр Морхов, который хорошо знает эту территорию – два года подряд полицейский обслуживает прифронтовые поселка Зайцево и Новолуганское. Координировать работу пункта полиции будет руководитель Светлодарского городского отделения полиции Виталий Хиврич. Милиционер имеет опыт работы в боевых действиях и после выхода из Дебальцево уже год несет службу на линии разграничения.

Для более оперативной работы в Новолуганское полицейские получили кроссовер Renault Duster.

Первоочередная задача – организовать работу дежурной части, прием граждан и осуществлять патрулирование территории. «Уверен, у жителей накопилось немало вопросов. В ближайшее время сотрудники полиции обойдут каждую улицу и каждый дом, познакомятся и пообщаются с каждым жителем, чтобы выявить людей, которым нужна помощь, в том числе стариков и детей. У людей должна быть уверенность, что есть кому их защищать, жители должны чувствовать поддержку, знать, что есть власть, закон и правопорядок», – написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Всего в 2016 году в Бахмутский отдел полиции поступило 203 обращения от новолуганчан, что свидетельствует о том, что помощь полиции жителям крайне нужна. Среди них были и сообщения о тяжких преступлениях. Полицейские оперативно реагировали на каждое сообщение. Чтобы задерживать преступников в «серой зоне», полицейские проводили совместные спецоперации с военными. «Так, "под носом" у террористов задержали боевика и злоумышленника, который совершил жестокое нападение на 87-летнюю бабушку», – резюмируют в полиции Донецкой области.

Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области