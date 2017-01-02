«Укрзализныця» оставит электрички в Дружковке. Главная

Один из самых популярных видов электротранспорта прошлой осенью оказался под угрозой исчезновения в городах Донецкой области в связи с тем, что местные администрации накопили многомиллионные долги перед «Укрзализныцей» за компенсацию проезда пассажиров льготной категории.
Монополист в сфере железнодорожных перевозок выдвинул жесткое условие: либо города оплачивают задолженность, либо движение электричек отменят. В Дружковке эта сумма составила более 250 тыс. грн. На декабрьской сессии прошедшего года депутаты Дружковского городского совета решили удовлетворить требования ПАО «Укрзализныци», чтобы сохранить пригородные электропоезда для дружковчан.
Напомним, «Донецкая железная дорога» объявила о сокращении с 1 ноября маршрутов движения 16 поездов, а для 44 электропоездов планировалось уменьшить количество остановок. Связано это с задолженностью городов и районов за перевозку льготных категорий граждан. После начавшейся волны возмущений и протестов общественности ДонЖД перенесла ввод своего намерения на 1 декабря 2016 года при условии, что местные власти погасят долги перед железнодорожниками. 28 ноября ДонЖД сообщила, что не будет вводить в действие свое решение и 1 декабря.
Источник: Знамя индустрии
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