Марьинская налоговая собрала 18,8 млн грн военного сбора . Новости

За 10 месяцев 2016 года в государственный бюджет поступило 18,8 млн грн военного сбора от налогоплательщиков Марьинской ОГНИ (Донецкая обл.), в том числе за октябрь в бюджет поступило 2,1 млн грн. Об этом сообщила первый заместитель начальника Марьинской ОГНИ Наталья Пащенко.

Напоминаем, объектом налогообложения военным сбором являются доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам; выигрыша в государственную и негосударственную денежную лотерею; выигрыша игрока (участника), полученного от организатора азартной игры.

Ставка сбора составляет 1,5 процента от объекта налогообложения.

По материалам: Новости Донецка

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