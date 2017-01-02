В первый день нового года в Мариуполе родилось 14 детей. Первая – девочка (Фото). Новости

В первый день нового года в Мариуполе родилось 14 малышей, из них: 8 мальчиков и 6 девочек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Первый малыш появился на свет в роддоме №2 – в 00:05 1 января родилась девочка по имени София. Это уже третий ребенок у родителей Софии, поэтому роды прошли всего за час. Об этом рассказала мама девочки Юлия, с любовью добавив: «Мы в Новый год родили себе счастье под елочку».

Рекордсменом этого года стал Перинатальный центр Мариуполя. Здесь родилось 7 малышей: 4 мальчика и 3 девочки.

Роддом Центрального района отличился рождением троих мальчиков.

Отметим, что 1 января 2016 года в Мариуполе появилось на свет 8 новорожденных.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета

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